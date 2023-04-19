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Купить недвижимость в Panfilovskiy selskiy okrug, Казахстан

3 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Альмерек, Казахстан
Коттедж 4 спальни
Альмерек, Казахстан
2 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 90,332
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
Коттедж 3 спальнив Альмерек, Казахстан
Коттедж 3 спальни
Альмерек, Казахстан
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 70,760
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
Квартира 1 спальняв Альмерек, Казахстан
Квартира 1 спальня
Альмерек, Казахстан
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/3 Этаж
€ 23,902
Загородная квартира в коттеджном городке Жана Куат, в северном направлении от г. Алматы (вбл…

Параметры недвижимости в Panfilovskiy selskiy okrug, Казахстан

с видом на горы
недорогая
элитное
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