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Купить недвижимость в Карагандинская область, Казахстан

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Параметры недвижимости в Карагандинская область, Казахстан

с видом на горы
недорогая
элитное
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