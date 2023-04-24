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Коттеджи с видом на горы в Казахстане

Panfilovskiy selskiy okrug
2
Алматинская область
2
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Альмерек, Казахстан
Коттедж 4 спальни
Альмерек, Казахстан
2 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 88,933
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…

Параметры недвижимости в Казахстане

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