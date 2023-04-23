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Квартира 1 спальня
Альмерек, Казахстан
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
1/3 Этаж
€ 23,532
Загородная квартира в коттеджном городке Жана Куат, в северном направлении от г. Алматы (вбл…
Параметры недвижимости в Алматинская область, Казахстан
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