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Купить вилла с видом на море в Calabria - Vibo Valentia, Италия

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7 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 360,000
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы б…
Вилла 3 ванныхв Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 ванных
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат 114 м² Количество этажей 1
€ 345,000
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
Вилла 3 спальнив Пиццо, Италия
Вилла 3 спальни
Пиццо, Италия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 320,000
Жилой комплекс состоит из отдельно стоящих вилл в Пиццо Калабро.  Компл…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 340,000
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS 🇮🇹 Комплекс Sevenv…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 250,000
Madama Villas на просторных и живописных склонах Замброне! Вилла в экск…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 250,000
Открыты продажи на виллы во второй очереди комплекса Residence Dei Fior…
Вилла 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 200,000
Строится под клиента.   Комплекс Residence Dei Fiori находится в живопи…

Параметры недвижимости в Calabria - Vibo Valentia, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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