Купить вилла в Calabria - Vibo Valentia, Италия

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33 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 1
€ 475,000
Шикарная видовая вилла в Замброне 🌅 🍃 Если для Вас является важным быт…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 338,000
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
€ 330,000
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
90 м²
€ 240,000
✨ Вилла в Замброне с видом на море! 🌊 Новое предложение: Вилла в месте…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 365,000
Вилла в прекрасной Тропее рядом с морем 🌊 Красивый комфортный дом в ист…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 350,000
🇮🇹 У Вас есть отличная возможность приобрести великолепную виллу в итал…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 360,000
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы б…
Вилла 3 ванных
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 1
€ 345,000
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 1
€ 350,000
Вилла в Паргелии в закрытом комплексе с выходом к частному пляжу. Парге…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 2
€ 360,000
Вилла с видами на море в закрытом комплексе в Замброне. Вилла площадью …
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 250,000
Проект Giardino di Ulisse расположен в уникальном городе Тропея на поб…
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 2
€ 170,000
Виллета в Замброне расположена рядом с Тропеей и лучшими пляжами Побере…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
135 м²
Количество этажей 3
€ 320,000
Данные фото принадлежат виллам, которые уже готовы в комплексе Компле…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 630,000
Вилла с потрясающими панорамными видами на море, с частным бассейном, г…
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
4 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 980,000
Эксклюзивная вилла на первой линии в Паргелии с панорамным видом на мор…
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
5 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
Прекрасная двухэтажная Вилла с бассейном расположена в приморском горо…
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 1
€ 190,000
Вторичная отдельная вилла в Замброне. Вилла с большим садом и панорамны…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Современная вилла класса люкс в Тропее Вилла находится в 300м от моря, …
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 1
€ 450,000
Вилла в окружении зелени с открытыми видами на море. Вилла расположена …
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
83 м²
Количество этажей 2
€ 225,000
*Семь великолепных вилл на склонах Замброне в 500м от моря* Расположенн…
Вилла 3 спальни
Пиццо, Италия
2 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 320,000
Жилой комплекс состоит из отдельно стоящих вилл в Пиццо Калабро. Компл…
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 2
€ 135,000
Вторичная виллета в Замброне по очень привлекательной цене. Площадь 100…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 340,000
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS 🇮🇹 Комплекс Sevenv…
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
140 м²
Количество этажей 1
€ 850,000
Вилла на первой линии одного из самых красивых пляжей побережья Богов. …
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 1
€ 240,000
ОСТАЛАСЬ ОДНА ВИЛЛЛА НА ПРОДАЖУ Tropea Beach Club – жилой комплекс, ра…
Вилла 4 ванных
Вибо-Валентия, Италия
4 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Идеально расположенная на возвышенности в итальянской деревушке Замброн…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 2
€ 210,000
Вилла расположена в городке Бриатико, недалеко от Тропеи. В небольшом …
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
95 м²
Количество этажей 3
€ 250,000
Madama Villas на просторных и живописных склонах Замброне! Вилла в экск…
Вилла 3 спальни
Пиццо, Италия
2 ванных комнат
97 м²
Количество этажей 3
€ 279,000
Новые виллы в Пиццо, в 400м от моря. В комплексе на выбор отдельно сто…
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
75 м²
Количество этажей 2
€ 240,000
La Rosa Dei Venti В нескольких километрах от центра Замброне и недалеко…
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Параметры недвижимости в Calabria - Vibo Valentia, Италия
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