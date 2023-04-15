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Купить таунхаус в Calabria - Vibo Valentia, Италия

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество этажей 2
€ 245,000
Открываем продажи новых вилл в комплексе Посейдон⛲️   Комплекс находитс…
Таунхаус 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Таунхаус в закрытом комплексе в 300м от пляжа.  В окружении садов и дер…
Таунхаус 4 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 4 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 4
€ 220,000
Таунхаус в новом комплексе в 300м от пляжа в курортном городке Бриатико…

Параметры недвижимости в Calabria - Vibo Valentia, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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