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Купить квартиру с видом на море в Calabria - Vibo Valentia, Италия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество этажей 1
€ 90,000
ВНИМАНИЕ! Сейчас действует специальное предложение: апартаменты от €900…
Квартира 4 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 4 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 4
€ 400,000
Новый комплекс на Тирренском побережье в городе Вибо Марина в черте гор…
Квартира 1 спальняв Вибо-Валентия, Италия
Квартира 1 спальня
Вибо-Валентия, Италия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/2 Этаж
€ 84,740
Portobello Village Hotel & Resort - Тропеа, Калабрия, Италия Portobello Village – уникальна…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 2/5 Этаж
€ 185,000
Продаются новые квартиры, расположенные в самом центре города Тропеа, с фантастическим видом…

Параметры недвижимости в Calabria - Vibo Valentia, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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