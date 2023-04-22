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Жильё в Вольтерра, Италия

1 объект найдено
Вилла 7 спален в Вольтерра, Италия
Вилла 7 спален
Вольтерра, Италия
700 м²
€ 2,500,000
Красивая вилла расположена неподалеку от города Вольтерра, Тоскана.  Дом представляет собой …
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