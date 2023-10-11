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Жильё с видом на горы в Vittorio Veneto, Италия

1 объект найдено
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Vittorio Veneto, Италия
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Vittorio Veneto, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 781 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…
Цена по запросу
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