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Виллы в Витербо, Италия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Bomarzo, Италия
Вилла 3 спальни
Bomarzo, Италия
4 Количество комнат 470 м²
€ 395,000
IT-. Вилла под РимомВ городе Аттильяно, относящийся к этрусскому периоду о чем свидетельству…

Параметры недвижимости в Витербо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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