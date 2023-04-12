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Италия
Виллы
Купить вилла с видом на море в Италии
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17
Эмилия-Романья
16
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9
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8
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115 объектов найдено
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Вилла 2 спальни
Pittulongu, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 3,500,000
Вилла у моря, с выходом на Один из самых красивых пляжей Коста Смеральда. Дом посторен в …
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 360,000
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы б…
Вилла 3 ванных
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 1
€ 345,000
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
Вилла 3 спальни
Пиццо, Италия
2 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 320,000
Жилой комплекс состоит из отдельно стоящих вилл в Пиццо Калабро. Компл…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 340,000
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS 🇮🇹 Комплекс Sevenv…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
95 м²
Количество этажей 3
€ 250,000
Madama Villas на просторных и живописных склонах Замброне! Вилла в экск…
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 1
€ 200,000
Строится под клиента. Комплекс Residence Dei Fiori находится в живопи…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 250,000
Открыты продажи на виллы во второй очереди комплекса Residence Dei Fior…
Вилла 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
Цена по запросу
Уникальная возможность - вилла на берегу прекрасного альпийского озера. Дом стоит на участке…
Вилла
Cavernago, Италия
250 м²
Цена по запросу
Строящаяся современная вилла в Паденге суль Гарда. Два этажа общей площадью 250 кв.м, прос…
Вилла 13 спален
San Martino di Lupari, Италия
20 Количество комнат
15 ванных комнат
1 100 м²
Цена по запросу
Великолепная вилла на берегу озера Гарда. Расположена в солнечном живописном месте у подножи…
Вилла
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
570 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла с бассейном, расположена на холме в престижной панорамной зоне с чудесным ви…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
246 м²
Цена по запросу
Вилла с чудесным видом на залив Сало. Расположена в тихом элитном районе в 20 метрах от пляж…
Вилла 7 спален
San Martino di Lupari, Италия
7 ванных комнат
800 м²
Цена по запросу
Для ценителей подлинной роскоши, предлагаем старинную виллу окружённую вековым парком, боле…
Вилла 4 спальни
San Martino di Lupari, Италия
6 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Предлагаем на продажу виллу расположенную на первой линии озера в Бардолино. Двухэтажное з…
Вилла
Austis, Италия
200 м²
€ 450,000
Виллы различной планировки в новом комплексе в Санта Тереза ди Галлура на Сардинии. Возможен…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
288 м²
€ 800,000
Элегантная вилла в Паденге суль Гарда. Расположена на холме, в престижной жилой зоне. Общая…
Вилла 5 спален
Бриндиз, Италия
10 Количество комнат
5 ванных комнат
320 м²
€ 3,700,000
Шикарная вилла с бассейном в окружении чудесного сада, расположена прямо на берегу, с прямым…
Вилла
Бриндиз, Италия
320 м²
€ 1,800,000
Новаяя вилла с бассейном и видом на море. Расположенная на зелёных холмах Марина ди Сальве. …
Вилла 2 спальни
Бриндиз, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 850,000
Вилла, в стиле Саленто, расположенная на холме,с панорамным видом в 300 метрах от моря. Здан…
Вилла 4 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
170 м²
€ 1,350,000
Вилла расположенная в посёлке Вилле дель Монте, в нескольких стах метрах от озера Тенно. Жи…
Вилла 6 спален
Austis, Италия
10 Количество комнат
8 ванных комнат
400 м²
€ 4,650,000
Вилла построена по проекту архитектора Питера Снека, расположена в прекрасном уединённом мес…
Вилла
Тоскана, Италия
350 м²
€ 2,500,000
Италия Сан Феличе Чирчео Вилла в 90 км от Рима Вид на море Площадь 350 м2 Сад 10 000 м2 Це…
Вилла
Лацио, Италия
200 м²
€ 2,500,000
Италия Санта Маринелла, 50 км от Рима Вилла с удивительным видом на море Отдельно стоящая п…
Вилла
Марке, Италия
€ 5,000,000
Италия Марке Престижная современная вилла Абсолютно но…
Вилла 3 спальни
Италия, Италия
100 м²
€ 250,000
Отдельно стоящая вилла расположена в Санта-Катерина-Делло-Йонио, недалеко от Соверато, Калаб…
Вилла 7 спален
Calabernardo, Италия
7 ванных комнат
800 м²
€ 1,680,000
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
Вилла 11 спален
Ricadi, Италия
5 ванных комнат
520 м²
€ 700,000
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Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 ванных комнат
347 м²
€ 2,100,000
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Вилла 2 спальни
Anacapri, Италия
2 ванных комнат
150 м²
€ 1,550,000
Дом в Италии расположена на острове Капри, в 700 метрах от центра Anacapri. Вилла, площадью …
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