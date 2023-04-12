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Купить вилла с видом на море в Италии

Arona
17
Эмилия-Романья
16
Лекко
10
Comunita Montana Valli del Verbano
9
San Martino di Lupari
8
Апулия
8
Кампания
8
Unione dei comuni del Medio Verbano
7
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115 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Pittulongu, Италия
Вилла 2 спальни
Pittulongu, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 3,500,000
Вилла у моря, с выходом на Один из самых красивых пляжей Коста Смеральда. Дом посторен в …
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 360,000
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы б…
Вилла 3 ванныхв Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 ванных
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат 114 м² Количество этажей 1
€ 345,000
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
Вилла 3 спальнив Пиццо, Италия
Вилла 3 спальни
Пиццо, Италия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 320,000
Жилой комплекс состоит из отдельно стоящих вилл в Пиццо Калабро.  Компл…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 340,000
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS 🇮🇹 Комплекс Sevenv…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 250,000
Madama Villas на просторных и живописных склонах Замброне! Вилла в экск…
Вилла 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 200,000
Строится под клиента.   Комплекс Residence Dei Fiori находится в живопи…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 250,000
Открыты продажи на виллы во второй очереди комплекса Residence Dei Fior…
Вилла 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
Цена по запросу
Уникальная возможность - вилла на берегу прекрасного альпийского озера. Дом стоит на участке…
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
250 м²
Цена по запросу
Строящаяся современная вилла в Паденге суль Гарда. Два этажа общей площадью 250 кв.м, прос…
Вилла 13 спаленв San Martino di Lupari, Италия
Вилла 13 спален
San Martino di Lupari, Италия
20 Количество комнат 15 ванных комнат 1 100 м²
Цена по запросу
Великолепная вилла на берегу озера Гарда. Расположена в солнечном живописном месте у подножи…
Виллав Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
570 м²
Цена по запросу
Роскошная вилла с бассейном, расположена на холме в престижной панорамной зоне с чудесным ви…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 246 м²
Цена по запросу
Вилла с чудесным видом на залив Сало. Расположена в тихом элитном районе в 20 метрах от пляж…
Вилла 7 спаленв San Martino di Lupari, Италия
Вилла 7 спален
San Martino di Lupari, Италия
7 ванных комнат 800 м²
Цена по запросу
Для ценителей подлинной роскоши, предлагаем старинную виллу окружённую вековым парком, боле…
Вилла 4 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Вилла 4 спальни
San Martino di Lupari, Италия
6 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Предлагаем на продажу виллу расположенную на первой линии озера в Бардолино. Двухэтажное з…
Виллав Austis, Италия
Вилла
Austis, Италия
200 м²
€ 450,000
Виллы различной планировки в новом комплексе в Санта Тереза ди Галлура на Сардинии. Возможен…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 288 м²
€ 800,000
Элегантная вилла в Паденге суль Гарда. Расположена на холме, в престижной жилой зоне. Общая…
Вилла 5 спаленв Бриндиз, Италия
Вилла 5 спален
Бриндиз, Италия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 320 м²
€ 3,700,000
Шикарная вилла с бассейном в окружении чудесного сада, расположена прямо на берегу, с прямым…
Виллав Бриндиз, Италия
Вилла
Бриндиз, Италия
320 м²
€ 1,800,000
Новаяя вилла с бассейном и видом на море. Расположенная на зелёных холмах Марина ди Сальве. …
Вилла 2 спальнив Бриндиз, Италия
Вилла 2 спальни
Бриндиз, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 850,000
Вилла, в стиле Саленто, расположенная на холме,с панорамным видом в 300 метрах от моря. Здан…
Вилла 4 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Вилла 4 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 170 м²
€ 1,350,000
Вилла расположенная в посёлке Вилле дель Монте, в нескольких стах метрах от озера Тенно. Жи…
Вилла 6 спаленв Austis, Италия
Вилла 6 спален
Austis, Италия
10 Количество комнат 8 ванных комнат 400 м²
€ 4,650,000
Вилла построена по проекту архитектора Питера Снека, расположена в прекрасном уединённом мес…
Виллав Тоскана, Италия
Вилла
Тоскана, Италия
350 м²
€ 2,500,000
Италия Сан Феличе Чирчео Вилла в 90 км от Рима Вид на море Площадь 350 м2 Сад 10 000 м2 Це…
Виллав Лацио, Италия
Вилла
Лацио, Италия
200 м²
€ 2,500,000
Италия Санта Маринелла, 50 км от Рима Вилла с удивительным видом на море Отдельно стоящая п…
Виллав Марке, Италия
Вилла
Марке, Италия
€ 5,000,000
Италия Марке Престижная современная вилла Абсолютно но…
Вилла 3 спальнив Италия, Италия
Вилла 3 спальни
Италия, Италия
100 м²
€ 250,000
Отдельно стоящая вилла расположена в Санта-Катерина-Делло-Йонио, недалеко от Соверато, Калаб…
Вилла 7 спаленв Calabernardo, Италия
Вилла 7 спален
Calabernardo, Италия
7 ванных комнат 800 м²
€ 1,680,000
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
Вилла 11 спаленв Ricadi, Италия
Вилла 11 спален
Ricadi, Италия
5 ванных комнат 520 м²
€ 700,000
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Вилла 4 спальнив Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 ванных комнат 347 м²
€ 2,100,000
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Вилла 2 спальнив Anacapri, Италия
Вилла 2 спальни
Anacapri, Италия
2 ванных комнат 150 м²
€ 1,550,000
Дом в Италии расположена на острове Капри, в 700 метрах от центра Anacapri. Вилла, площадью …

Параметры недвижимости в Италии

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