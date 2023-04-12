Купить вилла с видом на горы в Италии

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32 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
20 250 м²
Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Вилла 10 спален
Капаннори, Италия
25 Количество комнат
1 300 м²
Количество этажей 3
€ 6,800,000
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
2 ванных комнат
99 м²
€ 199,900
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
Вилла 3 спальни
Lemna, Италия
4 ванных комнат
360 м²
€ 1,500,000
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
Вилла 5 спален
Colonno, Италия
4 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 3
€ 1,230,000
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат
620 м²
€ 6,500,000
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Вилла 6 спален
Sorico, Италия
4 ванных комнат
453 м²
€ 779,000
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
Вилла 5 спален
Porlezza, Италия
4 ванных комнат
600 м²
€ 2,200,000
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
270 м²
€ 900,000
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
Вилла 9 спален
Badiali, Италия
6 ванных комнат
1 070 м²
€ 3,000,000
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Вилла 4 спальни
Montauro, Италия
3 ванных комнат
262 м²
€ 465,000
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
2 ванных комнат
230 м²
€ 750,000
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера R…
Вилла 6 спален
Soffratta, Италия
8 ванных комнат
781 м²
Количество этажей 4
€ 3,500,000
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
2 ванных комнат
90 м²
€ 235,000
В десяти минутах езды от города Пиццо, расположились виллы Portoada Park, которые находятся …
Вилла 8 спален
Pedaso, Италия
6 ванных комнат
700 м²
€ 1,000,000
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Вилла 3 спальни
Curinga, Италия
2 ванных комнат
171 м²
€ 320,000
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Вилла 9 спален
Ghiffa, Италия
8 ванных комнат
850 м²
€ 9,000,000
Вилла в Гиффа расположена в регионе Пьемонт, в превосходной позиции и с прекрасным панорамны…
Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
3 ванных комнат
350 м²
€ 1,920,000
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
6 ванных комнат
430 м²
€ 1,500,000
Вилла в Ломбардии расположена на озере Комо в Колико. Вилла имеет три уровня, с общей площад…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
382 м²
€ 1,800,000
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
Вилла 3 спальни
Lavena, Италия
2 ванных комнат
246 м²
€ 690,000
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Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
2 ванных комнат
75 м²
€ 234,000
Виллы находятся на Сардинии в Коста-Парадизо, в комплексе Борго-дей-Фиори из 32 домов. Виллы…
Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
2 ванных комнат
93 м²
€ 339,000
Красивая вилла, площадью 93 кв.м., с земельным участком 526 кв.м., расположена в комплексе и…
Вилла 6 спален
Сабаудия, Италия
7 ванных комнат
400 м²
€ 2,900,000
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
Вилла 4 спальни
Vallebona, Италия
3 ванных комнат
350 м²
€ 650,000
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
Вилла 4 спальни
Pettenasco, Италия
6 ванных комнат
689 м²
€ 3,850,000
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…
Вилла 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат
100 м²
€ 295,000
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского …
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
430 м²
€ 850,000
Вилла в Тремеццо, озеро Комо (Италия) Независимая вилла с огромным участком в Tremezzo. Площ…
Вилла 2 спальни
Pula, Италия
2 ванных комнат
200 м²
€ 2,150,000
«Ис Молас» — это экспериментальный проект и эксперимент заключается в поиске работы с элемен…
Вилла 2 спальни
Montauro, Италия
2 ванных комнат
75 м²
€ 165,000
Вилла A14 находятся в резиденции Серра-ди-Маре, которая расположена в городке Сталетти, живо…
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