Купить вилла возле озера в Италии

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39 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Lemna, Италия
4 ванных комнат
360 м²
€ 1,500,000
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
Вилла 5 спален
Colonno, Италия
4 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 3
€ 1,230,000
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат
620 м²
€ 6,500,000
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Вилла 6 спален
Sorico, Италия
4 ванных комнат
453 м²
€ 779,000
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
Вилла 5 спален
Porlezza, Италия
4 ванных комнат
600 м²
€ 2,200,000
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
270 м²
€ 900,000
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
2 ванных комнат
230 м²
€ 750,000
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера R…
Вилла 9 спален
Ghiffa, Италия
8 ванных комнат
850 м²
€ 9,000,000
Вилла в Гиффа расположена в регионе Пьемонт, в превосходной позиции и с прекрасным панорамны…
Вилла 5 спален
Cerro, Италия
5 ванных комнат
500 м²
€ 1,950,000
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Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
3 ванных комнат
350 м²
€ 1,920,000
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
3 ванных комнат
285 м²
€ 630,000
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Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
6 ванных комнат
430 м²
€ 1,500,000
Вилла в Ломбардии расположена на озере Комо в Колико. Вилла имеет три уровня, с общей площад…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
382 м²
€ 1,800,000
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
Вилла 6 спален
Сабаудия, Италия
7 ванных комнат
400 м²
€ 2,900,000
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
5 ванных комнат
400 м²
€ 2,200,000
Элегантная вилла прямо на берегу озера. 400 кв.м., с бассейном и местом для хранения лодок. …
Вилла 3 спальни
Lazise, Италия
2 ванных комнат
260 м²
€ 890,000
К продаже предлагается вилла в Венето, которая имеет частичный вид на озеро Гарда. Вилла рас…
Вилла 4 спальни
Pettenasco, Италия
6 ванных комнат
689 м²
€ 3,850,000
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…
Вилла 4 спальни
Angera, Италия
5 ванных комнат
343 м²
€ 2,000,000
Выставлена на продажу Вилла в стиле Либерти в итальянском курортном городе Анджера (Angera),…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
430 м²
€ 850,000
Вилла в Тремеццо, озеро Комо (Италия) Независимая вилла с огромным участком в Tremezzo. Площ…
Вилла 2 спальни
Pula, Италия
2 ванных комнат
200 м²
€ 2,150,000
«Ис Молас» — это экспериментальный проект и эксперимент заключается в поиске работы с элемен…
Вилла 4 спальни
Италия, Италия
500 м²
€ 3,000,000
Роскошная вилла находится в 2 км от озера Гарда, Венето. Вся инфраструктура с магазинами, ба…
Вилла 5 спален
Италия, Италия
655 м²
€ 3,300,000
Шикарная вилла расположена неподалёку от озера Гарда. Климат на озере можно определить как с…
Вилла 3 спальни
Италия, Италия
500 м²
€ 3,000,000
Современная вилла находится всего в 1 км от озера Изео, Ломбардия. Дом окружен садом, площа…
Вилла 4 спальни
Италия, Италия
470 м²
€ 2,200,000
Великолепная вилла с видом на озеро и частным пляжем находится в Петтенаско, Пьемонт. Дом ок…
Вилла 4 спальни
Италия, Италия
500 м²
€ 2,000,000
Прекрасная вилла расположена в регионе Венето. С одной стороны дом окружает озеро Гарда, а с…
Вилла
Италия, Италия
4 м²
€ 1,500,000
Новая вилла располагается на озере Гарда, Ломбардия. Из дома открывается роскошный вид на оз…
Вилла
Италия, Италия
€ 700,000
Современная вилла располагается в шикарном месте с панорамным видом на горы на озере Гарда, …
Вилла
Италия, Италия
4 м²
€ 800,000
Новая вилла располагается в курортном городе Лонато дель Гарда, на озере Гарда. Дом был неда…
Вилла
Arona, Италия
4 м²
€ 2,500,000
Элегантная вилла построена современным архитектором, расположена в Ароне, Пьемонт. Композиц…
Вилла
Верона, Италия
4 м²
€ 1,900,000
Роскошная вилла в самой престижной и панорамной части озера Гарда находится в Вероне, Венет…
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