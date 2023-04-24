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Дома в Виченца, Италия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Villa, Италия
Дом 3 спальни
Villa, Италия
3 ванных комнат 270 м²
€ 450,000
Двухэтажный дом расположен на холме в живописном месте городка Теоло, в самом центре региона…
Дом 4 спальни в Villa, Италия
Дом 4 спальни
Villa, Италия
2 ванных комнат 200 м²
€ 340,000
Двухэтажный дом, общей площадью 200 кв.м. расположен в Теоло — средневековом поселении…

Параметры недвижимости в Виченца, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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