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Таунхаусы в Вибо-Валентия, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Zambrone, Италия
Таунхаус 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат 90 м²
€ 250,000
Жилой комплекс Zambrone Beach Resort расположен в сердце одного из самых популярных районов …

Параметры недвижимости в Вибо-Валентия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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