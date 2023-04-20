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Купить недвижимость в Вибо-Валентия, Италия

13 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
2 ванных комнат 99 м²
€ 199,900
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
Вилла 3 спальнив Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
2 ванных комнат 99 м²
€ 299,000
Продается часть виллы 8V в жилом комплексе Пиццо Бич Клаб — Калабрия. Комфортабельная …
Вилла 11 спаленв Ricadi, Италия
Вилла 11 спален
Ricadi, Италия
5 ванных комнат 520 м²
€ 700,000
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Вилла 3 спальнив Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
2 ванных комнат 90 м²
€ 235,000
В десяти минутах езды от города Пиццо, расположились виллы Portoada Park, которые находятся …
Таунхаус 3 спальнив Zambrone, Италия
Таунхаус 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат 90 м²
€ 250,000
Жилой комплекс Zambrone Beach Resort расположен в сердце одного из самых популярных районов …
Вилла 4 спальнив Pizzo, Италия
Вилла 4 спальни
Pizzo, Италия
3 ванных комнат 178 м² Количество этажей 2
€ 500,000
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Вилла 3 спальнив Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат 100 м²
€ 295,000
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского …
Вилла 5 спаленв Zambrone, Италия
Вилла 5 спален
Zambrone, Италия
3 ванных комнат 200 м²
€ 430,000
Продается двухэтажная вилла в Калабрии, в 3 минутах езды от белоснежного лазурного пляжа нед…
Вилла 7 спаленв Drapia, Италия
Вилла 7 спален
Drapia, Италия
3 ванных комнат 450 м²
€ 1,100,000
Вилла в Калабрии расположена рядом с городом Тропеа. Площадь виллы составляет 450 кв. м и вк…
Вилла 2 спальнив Zambrone, Италия
Вилла 2 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат 82 м²
€ 170,000
Baia di Mezzaluna – небольшой комплекс из отдельно стоящих вилл, для которого характерен вну…
Вилла 3 спальнив Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни
Zambrone, Италия
3 ванных комнат 115 м²
€ 350,000
Вилла в Калабрии расположена в загородной местности городка Дзамброне в 7 км от города Тропе…
Вилла 3 спальнив Zambrone, Италия
Вилла 3 спальни
Zambrone, Италия
80 м²
€ 220,000
Комплекс вилл Residence Dei Fiori 2 находится в живописном городке Дзамброне на побережье Ко…
Вилла 2 спальнив Tropea, Италия
Вилла 2 спальни
Tropea, Италия
2 ванных комнат 68 м²
€ 169,000
Виллы Портобелло (Portobello Village) — это уникальная возможность инвестировать в оди…

Параметры недвижимости в Вибо-Валентия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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