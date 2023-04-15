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Купить вилла возле озера в Верона, Италия

Peschiera del Garda
7
Bussolengo
1
Cerea
1
Sant Ambrogio di Valpolicella
1
Верона
1
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Lazise, Италия
Вилла 3 спальни
Lazise, Италия
2 ванных комнат 260 м²
€ 890,000
К продаже предлагается вилла в Венето, которая имеет частичный вид на озеро Гарда. Вилла рас…

Параметры недвижимости в Верона, Италия

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