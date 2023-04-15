Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Венето
  4. Верона
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус в Верона, Италия

Peschiera del Garda
2
Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 110 м²
€ 259,000
В районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хорошем районе, недалеко от центра городка Пескьера-дель…
Таунхаус 2 спальнив San Benedetto di Lugana, Италия
Таунхаус 2 спальни
San Benedetto di Lugana, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 820,000
Уникальный дом на берегу озера, отреставрированный и уникальный в своем роде, с прямым выход…

Параметры недвижимости в Верона, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти