Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Венето
  4. Верона

Купить недвижимость с видом на море в Верона, Италия

Peschiera del Garda
25
Верона
5
Bussolengo
2
Valeggio sul Mincio
2
Cerea
1
Sant Ambrogio di Valpolicella
1
1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
65 м²
€ 165,000
Бриатико, апартамент в современном комплексе. До пляжа всего 300 метров, до магазинов, баров…

Параметры недвижимости в Верона, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти