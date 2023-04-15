Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Венето
Верона
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на море в Верона, Италия
Bussolengo
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 8 комнат
Massa Fermana, Италия
8 Количество комнат
250 м²
€ 228,932
Отремонтированный фермерский дом с земельным участком 10 га. Суд около 3000 м2 огорожен. Пер…
Вилла 4 спальни
Mezzegra, Италия
5 Количество комнат
260 м²
€ 1,800,000
VB-76234. Вилла в МедзеграСовременная вилла с бассейном расположена в живописном месте город…
Вилла 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Вилла будет завершена в парке 2500 м2. Поверхность с аксессуарами более 600 квадратных метро…
Квартира 2 спальни
Lenno, Италия
3 Количество комнат
100 м²
€ 200,000
VB-10053. Апартаменты в Ленно с видом на озеро КомоАпартаменты в Ленно с видом на озеро в не…
Квартира 2 спальни
San Bartolomeo al Mare, Италия
3 Количество комнат
60 м²
€ 310,000
LH-6T74. Новая, уютная квартира у моряВ одном из районов курортного города Западной Лигурии …
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,081,421
Современная вилла класса люкс в Тропее Вилла находится в 300м от моря, …
Вилла 6 спален
Austis, Италия
10 Количество комнат
8 ванных комнат
400 м²
€ 4,650,000
Вилла построена по проекту архитектора Питера Снека, расположена в прекрасном уединённом мес…
Квартира 3 спальни
Portofino, Италия
100 м²
€ 1,316,200
Шикарные апартаменты расположены на курорте Санта-Маргерита-Лигуре, Лигурия. В 30 км от аэр…
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 280,000
VB-20058. Трехкомнатные апартаменты в БавеноОзеро Маджоре, Бавено. Апартаменты на двух уровн…
Таунхаус 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2 ванных комнат
280 м²
€ 70,318
Дом с видом на две улицы. На улице Via San Bartolomeo есть этаж, который используется в каче…
Дом 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Земля около 20 тысяч квадратных метров, орошаемая с входом на провинциальную дорогу
Вилла 5 спален
Италия, Италия
6 Количество комнат
350 м²
€ 3,500,000
УС-. Вилла на продажу в г. ТраниПредлагаем на продажу в г. Трани и, более конкретно, на полу…
Параметры недвижимости в Верона, Италия
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты