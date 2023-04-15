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Купить пентхаус в Верона, Италия

Bussolengo
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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальнив Caprino Veronese, Италия
Пентхаус 2 спальни
Caprino Veronese, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 295,000
В историческом центре Каприно-Веронезе, в двух шагах от парка с вековыми кедрами и величеств…
Пентхаус 3 спальнив Malcesine, Италия
Пентхаус 3 спальни
Malcesine, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м²
€ 920,000
Мы предлагаем к продаже элегантный пентхаус, расположенный на третьем и последнем этаже здан…
Пентхаус 4 спальнив Bussolengo, Италия
Пентхаус 4 спальни
Bussolengo, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 245 м²
€ 560,000
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…

Параметры недвижимости в Верона, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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