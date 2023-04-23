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Квартиры с бассейном в Верона, Италия

Peschiera del Garda
16
Верона
4
Valeggio sul Mincio
2
Bussolengo
1
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Верона, Италия
Квартира 2 спальни
Верона, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 207,000
Двух, трёх и четырёхкомнатные квартиры в новом кондоминиуме в Вероне. Четырёхэтажное здание …

Параметры недвижимости в Верона, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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