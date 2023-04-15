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Купить квартиру с видом на море в Верона, Италия

Peschiera del Garda
16
Верона
4
Valeggio sul Mincio
2
Bussolengo
1
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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
65 м²
€ 165,000
Бриатико, апартамент в современном комплексе. До пляжа всего 300 метров, до магазинов, баров…

Параметры недвижимости в Верона, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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