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Квартиры возле озера в Верона, Италия

Peschiera del Garda
25
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном в Torri del Benaco, Италия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном
Torri del Benaco, Италия
Комнаты 9
Площадь 240 м²
Этаж 4/5
Роскошная квартира на продажу в городе Стрезе, на озере Маджоре, расположенная на берегу озе…
€950,000

Типы недвижимости в Верона

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Верона, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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