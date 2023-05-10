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Виллы возле озера в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

Verbania
86
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2 объекта найдено
Вилла 9 спален в Ghiffa, Италия
Вилла 9 спален
Ghiffa, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 850 м²
€ 9,000,000
Вилла 3 спальни в Carpugnino, Италия
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
€ 630,000

Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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