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Италия
Пьемонт
Вербано-Кузьо-Оссола
Виллы
Виллы в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия
Verbania
86
Вилла
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156 объектов найдено
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Вилла 7 спален
Bieno, Италия
18
8
1 290 м²
€ 3,800,000
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
500 м²
€ 6,800,000
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
4
140 м²
€ 420,000
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
4
193 м²
€ 420,000
Вилла 5 спален
Cannobio, Италия
6
240 м²
€ 2,500,000
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
6
403 м²
€ 750,000
Вилла 4 спальни
Cannobio, Италия
5
240 м²
€ 4,200,000
Вилла 2 спальни
Premeno, Италия
3
118 м²
€ 400,000
Вилла
Verbania, Италия
650 м²
€ 3,500,000
Вилла
Verbania, Италия
1 150 м²
€ 4,400,000
Вилла
Verbania, Италия
450 м²
€ 5,000,000
Вилла
Stresa, Италия
700 м²
€ 3,500,000
Вилла
Verbania, Италия
720 м²
€ 1,600,000
Вилла
Verbania, Италия
540 м²
€ 1,300,000
Вилла
Verbania, Италия
450 м²
€ 2,900,000
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
550 м²
€ 900,000
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
165 м²
€ 390,000
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
174 м²
€ 450,000
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
324 м²
€ 1,980,000
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
216 м²
€ 585,000
Вилла
Verbania, Италия
300 м²
€ 2,900,000
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
6
270 м²
€ 400,000
Вилла 4 спальни
Baveno, Италия
5
210 м²
€ 380,000
Вилла 3 спальни
Baveno, Италия
4
€ 900,000
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
350 м²
€ 500,000
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
6
€ 650,000
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
425 м²
€ 500,000
Вилла 3 спальни
Baveno, Италия
4
€ 1,000,000
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
361 м²
€ 1,200,000
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
237 м²
€ 1,200,000
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Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия
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