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Виллы в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

Verbania
86
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156 объектов найдено
Вилла 7 спален в Bieno, Италия
Вилла 7 спален
Bieno, Италия
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 290 м²
€ 3,800,000
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 500 м²
€ 6,800,000
Вилла 3 спальни в Belgirate, Италия
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€ 420,000
Вилла 3 спальни в Belgirate, Италия
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 193 м²
€ 420,000
Вилла 5 спален в Cannobio, Италия
Вилла 5 спален
Cannobio, Италия
Комнаты 6
Площадь 240 м²
€ 2,500,000
Вилла 5 спален в Belgirate, Италия
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
Комнаты 6
Площадь 403 м²
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Cannobio, Италия
Вилла 4 спальни
Cannobio, Италия
Комнаты 5
Площадь 240 м²
€ 4,200,000
Вилла 2 спальни в Premeno, Италия
Вилла 2 спальни
Premeno, Италия
Комнаты 3
Площадь 118 м²
€ 400,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 650 м²
€ 3,500,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 1 150 м²
€ 4,400,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 450 м²
€ 5,000,000
Вилла в Stresa, Италия
Вилла
Stresa, Италия
Площадь 700 м²
€ 3,500,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 720 м²
€ 1,600,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 540 м²
€ 1,300,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 450 м²
€ 2,900,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 550 м²
€ 900,000
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 165 м²
€ 390,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 174 м²
€ 450,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 324 м²
€ 1,980,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 216 м²
€ 585,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 300 м²
€ 2,900,000
Вилла 5 спален в Belgirate, Италия
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
Комнаты 6
Площадь 270 м²
€ 400,000
Вилла 4 спальни в Baveno, Италия
Вилла 4 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 5
Площадь 210 м²
€ 380,000
Вилла 3 спальни в Baveno, Италия
Вилла 3 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 4
€ 900,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 350 м²
€ 500,000
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
€ 650,000
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 425 м²
€ 500,000
Вилла 3 спальни в Baveno, Италия
Вилла 3 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 4
€ 1,000,000
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 361 м²
€ 1,200,000
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 237 м²
€ 1,200,000

Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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