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Жильё с видом на горы в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

Verbania
118
Omegna
3
1 объект найдено
Вилла 9 спален в Ghiffa, Италия
Вилла 9 спален
Ghiffa, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 850 м²
€ 9,000,000

Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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