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Квартиры с бассейном в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

Verbania
32
Omegna
3
Квартира В архив
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Bieno, Италия
Квартира 2 спальни
Bieno, Италия
Комнаты 3
Площадь 63 м²
€ 310,000

Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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