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Виллы в Verbania, Италия

Вилла В архив
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86 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 500 м²
€ 6,800,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 650 м²
€ 3,500,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 1 150 м²
€ 4,400,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 450 м²
€ 5,000,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 450 м²
€ 2,900,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 540 м²
€ 1,300,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 720 м²
€ 1,600,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 550 м²
€ 900,000
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 165 м²
€ 390,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 174 м²
€ 450,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 324 м²
€ 1,980,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 216 м²
€ 585,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 300 м²
€ 2,900,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 350 м²
€ 500,000
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 425 м²
€ 500,000
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
€ 650,000
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 237 м²
€ 1,200,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 214 м²
€ 390,000
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 422 м²
€ 500,000
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 361 м²
€ 1,200,000
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
Площадь 490 м²
€ 1,900,000
Вилла 2 спальни в Verbania, Италия
Вилла 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 194 м²
€ 320,000
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
Площадь 770 м²
€ 3,600,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€ 640,000
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
€ 7,000,000
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 670 м²
€ 6,500,000
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 200 м²
€ 3,950,000
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
Площадь 800 м²
€ 3,000,000
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
€ 1,900,000
Вилла 5 спален в Verbania, Италия
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
€ 1,650,000

Параметры недвижимости в Verbania, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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