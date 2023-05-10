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Realting.com
Италия
Пьемонт
Вербано-Кузьо-Оссола
Verbania
Квартиры
Квартиры в Verbania, Италия
Квартира
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32 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
90 м²
€ 265,000
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
2
87 м²
€ 160,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
92 м²
€ 170,000
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4
189 м²
€ 1,000,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
162 м²
€ 340,000
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4
140 м²
€ 330,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
90 м²
€ 320,000
Квартира 4 спальни
Verbania, Италия
5
142 м²
€ 420,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
110 м²
€ 260,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
98 м²
€ 190,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
90 м²
€ 250,000
Квартира 5 спален
Verbania, Италия
6
200 м²
€ 1,000,000
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4
480 м²
€ 2,000,000
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4
181 м²
€ 680,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
160 м²
€ 550,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
170 м²
€ 650,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
140 м²
€ 570,000
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4
140 м²
€ 350,000
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
2
70 м²
€ 600,000
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
2
60 м²
€ 175,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
90 м²
€ 330,000
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
2
95 м²
€ 250,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
95 м²
€ 300,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
120 м²
€ 430,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
90 м²
€ 330,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
105 м²
€ 500,000
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4
€ 430,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
90 м²
€ 340,000
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4
200 м²
€ 680,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
110 м²
€ 660,000
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Параметры недвижимости в Verbania, Италия
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