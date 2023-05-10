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Квартиры в Verbania, Италия

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32 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 265,000
Квартира 1 спальня в Verbania, Италия
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
Комнаты 2
Площадь 87 м²
€ 160,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 92 м²
€ 170,000
Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 189 м²
€ 1,000,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 162 м²
€ 340,000
Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€ 330,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 320,000
Квартира 4 спальни в Verbania, Италия
Квартира 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 142 м²
€ 420,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
€ 260,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
€ 190,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 250,000
Квартира 5 спален в Verbania, Италия
Квартира 5 спален
Verbania, Италия
Комнаты 6
Площадь 200 м²
€ 1,000,000
Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 480 м²
€ 2,000,000
Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 181 м²
€ 680,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 160 м²
€ 550,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 170 м²
€ 650,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
€ 570,000
Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€ 350,000
Квартира 1 спальня в Verbania, Италия
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
€ 600,000
Квартира 1 спальня в Verbania, Италия
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€ 175,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 330,000
Квартира 1 спальня в Verbania, Италия
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
Комнаты 2
Площадь 95 м²
€ 250,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
€ 300,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
€ 430,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 330,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
€ 500,000
Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
€ 430,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 340,000
Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
€ 680,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
€ 660,000

Параметры недвижимости в Verbania, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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