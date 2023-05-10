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Италия
Пьемонт
Вербано-Кузьо-Оссола
Verbania
Жильё в Verbania, Италия
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118 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
500 м²
€ 6,800,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
90 м²
€ 265,000
Вилла
Verbania, Италия
650 м²
€ 3,500,000
Вилла
Verbania, Италия
1 150 м²
€ 4,400,000
Вилла
Verbania, Италия
450 м²
€ 5,000,000
Вилла
Verbania, Италия
720 м²
€ 1,600,000
Вилла
Verbania, Италия
540 м²
€ 1,300,000
Вилла
Verbania, Италия
450 м²
€ 2,900,000
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
550 м²
€ 900,000
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
165 м²
€ 390,000
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
174 м²
€ 450,000
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
324 м²
€ 1,980,000
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
2
87 м²
€ 160,000
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
216 м²
€ 585,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
92 м²
€ 170,000
Вилла
Verbania, Италия
300 м²
€ 2,900,000
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
350 м²
€ 500,000
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
6
€ 650,000
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
425 м²
€ 500,000
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
361 м²
€ 1,200,000
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4
189 м²
€ 1,000,000
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
237 м²
€ 1,200,000
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5
422 м²
€ 500,000
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4
214 м²
€ 390,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
162 м²
€ 340,000
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
6
490 м²
€ 1,900,000
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4
140 м²
€ 330,000
Вилла 2 спальни
Verbania, Италия
3
194 м²
€ 320,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
90 м²
€ 320,000
Вилла 5 спален
Verbania, Италия
6
770 м²
€ 3,600,000
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Параметры недвижимости в Verbania, Италия
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