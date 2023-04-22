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Жильё в Вентимилья, Италия

4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Вентимилья, Италия
Квартира 3 спальни
Вентимилья, Италия
4 Количество комнат 90 м²
€ 500,000
KK-VENT-001. Квартира на набережной в Вентимилье с видом на мореКвартира на набережной в Вен…
Квартира 2 спальни в Вентимилья, Италия
Квартира 2 спальни
Вентимилья, Италия
3 Количество комнат 95 м²
€ 650,000
KK-IV771. Квартира в престижном жилом комплексеВ престижном жилом комплексе, расположенном н…
Вилла 5 спален в Вентимилья, Италия
Вилла 5 спален
Вентимилья, Италия
6 Количество комнат 360 м²
€ 4,800,000
KK-5V43. Вилла с частным пляжем в ЛигурииПрямо на берегу Лигурийского моря и всего в 1 км от…
Вилла 3 спальни в Вентимилья, Италия
Вилла 3 спальни
Вентимилья, Италия
4 Количество комнат 265 м²
€ 530,000
KK-280817. Вилла на продажу, Лигурия, Вентимилья Вилла недавно полностью реконстрированная, …
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