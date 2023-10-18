ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Италия
Венеция
Таунхаусы
Таунхаусы в Венеция, Италия
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
2
176 м²
Эта роскошная недвижимость занимает четвертый этаж одного из самых элегантных зданий в центр…
€978,304
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Salo, Италия
4
2
105 м²
Мы предлагаем на продажу восхитительную квартиру, расположенную в тихом жилом районе городка…
€419,273
Рекомендовать
Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Arzachena, Италия
7
6
600 м²
The Villa, architectonical masterpiece of the costa Smeralda, is located in the spectacular …
€6,99 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с крытой парковкой
Трентино - Альто-Адидже, Италия
3
1
105 м²
Трёхкомнатная квартира 105 кв.м, в доме на 10 квартир, расположенном в нескольких метрах от …
€348,333
Рекомендовать
Вилла 13 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Венето, Италия
20
15
1 100 м²
Великолепная вилла на берегу озера Гарда. Расположена в солнечном живописном месте у подножи…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4
5
326 м²
Роскошный жилой комплекс, расположенный среди оливковых рощ на холмах Паденге-суль-Гарда, в …
€2,71 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Custonaci, Италия
4
4
ПРОДАЖА участка сельскохозяйственных земель, расположенных в Контрада Бландано, муниципалите…
€561,666
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Mezzegra, Италия
5
250 м²
VB-ISTMA. Историческая вилла в МеццеграВилла площадью 250 кв.м на двух этажах. Вилла распол…
€991,219
Рекомендовать
Квартира
Agrigento, Италия
200 м²
Дом состоит из первого этажа, который можно использовать для коммерческой деятельности, кото…
€130,119
Рекомендовать
Таунхаус 17 комнат
Терни, Италия
17
520 м²
Вновь построенный комплекс, состоящий из трех террасных домов или варианта 6 квартир. Текущи…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Massino Visconti, Италия
6
290 м²
FP-T993. Вилла на продажу в Массино Висконти на холмах Озера МаджореВилла на продажу в Масси…
€485,697
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Mezzegra, Италия
3
95 м²
VB-10041. Элегантные апартаменты в МедзегреНедвижимость находятся в эксклюзивном и солнечном…
€317,190
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Венеция, Италия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL