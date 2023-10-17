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Квартиры в Венеция, Италия

двухкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€240,000
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€396,000
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€435,000
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€340,000
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Венеция, Италия
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Венеция, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
€213,600

Параметры недвижимости в Венеция, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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