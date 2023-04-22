Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Венето
Венеция
Жильё в Венеция, Италия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
1 ванных комнат
120 м²
€ 63,072
Второй этаж состоит из двух спален, ванной комнаты, кухни, прихожей, гостиной. На третьем эт…
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
2 ванных комнат
99 м²
€ 199,900
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
Вилла
Salo, Италия
600 м²
€ 1,100,000
GA-V001086. Недвижимость под ремонт с видом на озеро в городе SalòРасположенный в центрально…
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
90 м²
€ 236,095
✨ Вилла в Замброне с видом на море! 🌊 Новое предложение: Вилла в месте…
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
145 м²
€ 520,000
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
Дом
Tortoreto, Италия
1 500 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Вилла 5 спален
Терни, Италия
6 Количество комнат
400 м²
€ 1,750,000
LD-1218. Просторная вилла класса люкс с бассейномВ самом сердце Тосканы, в нескольких киломе…
Квартира 2 спальни
Dizzasco, Италия
3 Количество комнат
75 м²
€ 350,000
VB-300816. Апартамент «Teatro della Natura»Расположен в Argegno, via per Schignano 37, на ни…
Дом 3 спальни
Пескара, Италия
370 м²
€ 714,313
Красивый двухэтажный дом расположен в Торторето, Абруццо. Торторето, - это небольшой городок…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
260 м²
€ 990,000
GA-V000395. Престижный дизайнерский пентхаус с видом на озеро в Toscolano MadernoРасположен…
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
130 м²
€ 830,000
KK-RI-LISA04. Апартаменты в резиденциальном комплексе с бассейном длиной 50мМежду Санремо и …
Квартира 4 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
120 м²
€ 70,462
Квартира расположена на мезонине, все отделано гаражом. Квартира занимает площадь около 120 …
Параметры недвижимости в Венеция, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты