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Купить вилла в Венеция, Италия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Stra, Италия
Вилла 4 спальни
Stra, Италия
350 м²
€ 1,200,000
Большая венецианская вилла в Стра, Венето, Италия. Stra ( Венеция ) в провинции Венето наход…

Параметры недвижимости в Венеция, Италия

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