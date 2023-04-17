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Купить дом в Венеция, Италия

Favaro Veneto
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Местре
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2 объекта найдено
Дом 12 спаленв Marghera, Италия
Дом 12 спален
Marghera, Италия
2 200 м²
Цена по запросу
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА (ВЕНЕТО) // 16 ВЕК // ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 2200 КВ М // 12 СПАЛЕН // 12 ВАННЫХ …
Вилла 4 спальнив Stra, Италия
Вилла 4 спальни
Stra, Италия
350 м²
€ 1,200,000
Большая венецианская вилла в Стра, Венето, Италия. Stra ( Венеция ) в провинции Венето наход…

Параметры недвижимости в Венеция, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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