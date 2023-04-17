Купить недвижимость в Венеция, Италия

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Дом 12 спален
Marghera, Италия
2 200 м²
Цена по запросу
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА (ВЕНЕТО) // 16 ВЕК // ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 2200 КВ М // 12 СПАЛЕН // 12 ВАННЫХ …
Квартира 2 спальни
Jesolo, Италия
3 Количество комнат
75 м²
€ 610,000
IT-080618. Комплекс на первой линии с личным пляжем в ЙезолоПродается квартира в 24 этажном …
Квартира 7 спален
Венеция, Италия
4 ванных комнат
500 м²
€ 1,600,000
Такого рода функции можно ожидать в фильме о Джеймсе Бонде. Красивая и уникальная недвижимос…
Вилла 4 спальни
Stra, Италия
350 м²
€ 1,200,000
Большая венецианская вилла в Стра, Венето, Италия. Stra ( Венеция ) в провинции Венето наход…
Квартира 2 спальни
Pellestrina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 240,000
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
Квартира 2 спальни
Pellestrina, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 396,000
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
Квартира 3 спальни
Pellestrina, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 435,000
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
Квартира 2 спальни
Pellestrina, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
€ 340,000
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
Квартира 1 спальня
Pellestrina, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 213,600
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
Параметры недвижимости в Венеция, Италия
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