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Купить недвижимость в Венеция, Италия

Favaro Veneto
1
Jesolo
1
Местре
1
9 объектов найдено
Дом 12 спаленв Marghera, Италия
Дом 12 спален
Marghera, Италия
2 200 м²
Цена по запросу
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА (ВЕНЕТО) // 16 ВЕК // ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 2200 КВ М // 12 СПАЛЕН // 12 ВАННЫХ …
Квартира 2 спальнив Jesolo, Италия
Квартира 2 спальни
Jesolo, Италия
3 Количество комнат 75 м²
€ 610,000
IT-080618. Комплекс на первой линии с личным пляжем в ЙезолоПродается квартира в 24 этажном …
Квартира 7 спаленв Венеция, Италия
Квартира 7 спален
Венеция, Италия
4 ванных комнат 500 м²
€ 1,600,000
Такого рода функции можно ожидать в фильме о Джеймсе Бонде. Красивая и уникальная недвижимос…
Вилла 4 спальнив Stra, Италия
Вилла 4 спальни
Stra, Италия
350 м²
€ 1,200,000
Большая венецианская вилла в Стра, Венето, Италия. Stra ( Венеция ) в провинции Венето наход…
Квартира 2 спальнив Pellestrina, Италия
Квартира 2 спальни
Pellestrina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 240,000
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
Квартира 2 спальнив Pellestrina, Италия
Квартира 2 спальни
Pellestrina, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 396,000
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
Квартира 3 спальнив Pellestrina, Италия
Квартира 3 спальни
Pellestrina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 435,000
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
Квартира 2 спальнив Pellestrina, Италия
Квартира 2 спальни
Pellestrina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м²
€ 340,000
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…
Квартира 1 спальняв Pellestrina, Италия
Квартира 1 спальня
Pellestrina, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 213,600
Проект предусматривал полную реставрацию древнего монастыря, здания, имеющего большое истори…

Параметры недвижимости в Венеция, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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