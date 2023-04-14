Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Венето
  4. Виллы

Купить вилла с видом на горы в Венето, Италия

San Martino di Lupari
8
Peschiera del Garda
7
Bussolengo
1
Cerea
1
Conegliano
1
Sant Ambrogio di Valpolicella
1
Верона
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Soffratta, Италия
Вилла 6 спален
Soffratta, Италия
8 ванных комнат 781 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…

Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти