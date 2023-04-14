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Купить таунхаус с видом на горы в Венето, Италия

Peschiera del Garda
2
San Martino di Lupari
2
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Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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