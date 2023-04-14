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Купить недвижимость с бассейном в Венето, Италия

Peschiera del Garda
25
San Martino di Lupari
19
Верона
5
Bussolengo
2
Valeggio sul Mincio
2
Cerea
1
Conegliano
1
Favaro Veneto
1
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8 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 136 м²
€ 400,000
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 340,000
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
Вилла 13 спаленв San Martino di Lupari, Италия
Вилла 13 спален
San Martino di Lupari, Италия
20 Количество комнат 15 ванных комнат 1 100 м²
Цена по запросу
Великолепная вилла на берегу озера Гарда. Расположена в солнечном живописном месте у подножи…
Вилла 7 спаленв San Martino di Lupari, Италия
Вилла 7 спален
San Martino di Lupari, Италия
7 ванных комнат 800 м²
Цена по запросу
Для ценителей подлинной роскоши, предлагаем старинную виллу окружённую вековым парком, боле…
Вилла 4 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Вилла 4 спальни
San Martino di Lupari, Италия
6 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Предлагаем на продажу виллу расположенную на первой линии озера в Бардолино. Двухэтажное з…
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 270,000
Трёхкомнатные квартиры в новой резиденции, расположенной в сосновой роще в нескольких метрах…
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 230,000
Комфортабельные иммобилированные квартиры в новой туристической резиденции в Езоло (Венециан…
Таунхаус 3 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Таунхаус 3 спальни
San Martino di Lupari, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м²
€ 330,000
Таунхаус в туристической резиденции с бассейном, расположенной в 50 м от моря. Площадь 206 …

Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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