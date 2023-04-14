Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Венето
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на море в Венето, Италия
Bussolengo
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат
150 м²
Цена по запросу
Отдельно один будет рассмотрен внутри суда 300 квадратных метров с первым этажом квартиры 65…
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
310 м²
€ 880,000
Вилла, расположенная в 200 метрах от пляжа в Тосколано Мадерно. Площадь здания 310 кв.м. Пе…
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат
250 м²
€ 350,000
FP-T543. Вилла на холме Стрезы в посёлке ДжиньезеНа холме Стрезы в посёлке Джиньезе, односем…
Квартира 2 спальни
Комо, Италия
3 Количество комнат
95 м²
€ 365,000
VB-121017-3. Апартамент в центре города Комо, на площади КавурВ нескольких шагах от озера, в…
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3 ванных комнат
€ 52,471
Автономный дом четырех этажей над землей плюс чердак (не пригодный для жилья чердак, использ…
Дом 5 спален
Италия, Италия
14 Количество комнат
380 м²
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Расположенная в эксклюзивном жилом районе, недалеко от центра города Стрезы, вилла наслаждае…
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
6 Количество комнат
403 м²
€ 750,000
PL-PR-V07. Красивая вилла на продажу в городе СтрезаКрасивая вилла на продажу в городе Стрез…
Дом 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N11 Название недвижимости: Casa Ciribe Расположение: в стране Город / Го…
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
€ 2,850,000
Шикарная квартира в престижном квартале в центре Милана. Площадь ок. 200 кв.м. Большая при…
Вилла 4 спальни
Ossuccio, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 1,200,000
VB-22378. Новая вилла в ОссуччоВилла расположена на второй линии в пешей доступности до пляж…
Вилла 4 спальни
Moniga del Garda, Италия
5 Количество комнат
250 м²
€ 1,200,000
GH-PV003386. Изящная вилла с большим садом на холмахСояно-дель-Лаго, в центре городка, на хо…
Квартира 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат
85 м²
Цена по запросу
Чердак с качественной отделкой второй этаж с лифтом и наружной лестницей с отдельным входом.…
Параметры недвижимости в Венето, Италия
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты