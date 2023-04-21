Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Венето
  4. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в Венето, Италия

Bussolengo
1
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Милан, Италия
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
1 Количество комнат 33 м²
€ 330,750
OC-011. НОВАЯ КВАРТИРА СТУДИО 33м² В МИЛАНЕОписание: Внутри элегантного здания 1940-х годов,…
Квартира 5 спален в Флоренция, Италия
Квартира 5 спален
Флоренция, Италия
420 м²
€ 3,285,514
Роскошный апартамент расположен в самом центре Флоренции, Тоскана. Площадь лофта составляет…
Квартира 3 спальни в Ponte a Ema, Италия
Квартира 3 спальни
Ponte a Ema, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 575,000
Интересная квартира, щедрых размеров, просторная и светлая, в тихом жилом районе, удобная дл…
Вилла 5 спален в Vaiana, Италия
Вилла 5 спален
Vaiana, Италия
6 Количество комнат
€ 5,300,000
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
Вилла 3 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 3 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 ванных комнат 198 м²
€ 1,000,000
Поделиться с друзьями
Квартира 3 спальни в Комо, Италия
Квартира 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат 170 м²
€ 1,300,000
VB-CLCVBCG. Роскошные апартаменты в центре города КомоВ вилле представлены апартаменты, площ…
Дом 12 комнат в Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 450 м²
Цена по запросу
Большой дом на трех этажах разделен на две единицы каменной конструкции с железобетонными по…
Вилла 4 спальни в Drena, Италия
Вилла 4 спальни
Drena, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 790,000
Дрена, в абсолютно тихом районе, мы предлагаем к продаже два дуплекса в одной вилле с больши…
Квартира 4 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Квартира 4 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 4
€ 348,339
Апартаменты под стать вилле! Шикарные апартаменты в новом комплексе в В…
Квартира 3 спальни в Tortoreto, Италия
Квартира 3 спальни
Tortoreto, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 490,000
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
Квартира 2 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
3 Количество комнат 100 м²
€ 430,000
FP-T342. Элегантные апартаменты с видом на озероЭлегантные апартаменты с видом на озеро, рас…
Квартира 2 спальни в Colonnella, Италия
Квартира 2 спальни
Colonnella, Италия
3 Количество комнат 76 м²
€ 150,000
ЕС-291019-3. Апартамент в продажу в городе Вилла РозаАпартамент в продажу в городе Вилла Роз…

Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти