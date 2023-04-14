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Купить недвижимость с видом на горы в Венето, Италия

Peschiera del Garda
25
San Martino di Lupari
19
Верона
5
Bussolengo
2
Valeggio sul Mincio
2
Cerea
1
Conegliano
1
Favaro Veneto
1
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4 объекта найдено
Дом 12 спаленв Marghera, Италия
Дом 12 спален
Marghera, Италия
2 200 м²
Цена по запросу
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА (ВЕНЕТО) // 16 ВЕК // ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 2200 КВ М // 12 СПАЛЕН // 12 ВАННЫХ …
Вилла 6 спаленв Soffratta, Италия
Вилла 6 спален
Soffratta, Италия
8 ванных комнат 781 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…
Дом 3 спальнив Villa, Италия
Дом 3 спальни
Villa, Италия
3 ванных комнат 270 м²
€ 450,000
Двухэтажный дом расположен на холме в живописном месте городка Теоло, в самом центре региона…
Дом 4 спальнив Villa, Италия
Дом 4 спальни
Villa, Италия
2 ванных комнат 200 м²
€ 340,000
Двухэтажный дом, общей площадью 200 кв.м. расположен в Теоло — средневековом поселении…

Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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