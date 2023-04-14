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Купить недвижимость возле озера в Венето, Италия

Peschiera del Garda
25
San Martino di Lupari
19
Верона
5
Bussolengo
2
Valeggio sul Mincio
2
Cerea
1
Conegliano
1
Favaro Veneto
1
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4 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Lazise, Италия
Вилла 3 спальни
Lazise, Италия
2 ванных комнат 260 м²
€ 890,000
К продаже предлагается вилла в Венето, которая имеет частичный вид на озеро Гарда. Вилла рас…
Виллав Верона, Италия
Вилла
Верона, Италия
4 м²
€ 1,900,000
Роскошная вилла в самой престижной и панорамной части озера Гарда находится в Вероне, Венет…
Вилла 3 спальнив Верона, Италия
Вилла 3 спальни
Верона, Италия
250 м²
€ 2,800,000
Красивая вилла располагается в городе Мальчезине, Венето. Дом в совершенно уникальном положе…
Вилла 5 спаленв Верона, Италия
Вилла 5 спален
Верона, Италия
250 м²
€ 2,000,000
Красивая вилла с панорамные видами на озеро в Вероне, Венето. На частной территории вилла с…

Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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