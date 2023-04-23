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Дома с видом на море в Венето, Италия

San Martino di Lupari
12
Peschiera del Garda
9
Bussolengo
1
Cerea
1
Conegliano
1
Favaro Veneto
1
Sant Ambrogio di Valpolicella
1
Верона
1
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4 объекта найдено
Вилла 7 спален в San Martino di Lupari, Италия
Вилла 7 спален
San Martino di Lupari, Италия
7 ванных комнат 800 м²
Цена по запросу
Для ценителей подлинной роскоши, предлагаем старинную виллу окружённую вековым парком, боле…
Вилла 4 спальни в San Martino di Lupari, Италия
Вилла 4 спальни
San Martino di Lupari, Италия
6 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Предлагаем на продажу виллу расположенную на первой линии озера в Бардолино. Двухэтажное з…
Вилла в Верона, Италия
Вилла
Верона, Италия
4 м²
€ 1,900,000
Роскошная вилла в самой престижной и панорамной части озера Гарда находится в Вероне, Венет…
Вилла 3 спальни в Верона, Италия
Вилла 3 спальни
Верона, Италия
250 м²
€ 2,800,000
Красивая вилла располагается в городе Мальчезине, Венето. Дом в совершенно уникальном положе…

Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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