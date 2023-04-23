Квартира 2 спальни Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия 4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²

€ 390,000

Квартира-дуплекс расположенная в центре Канацеи, всего в 500 м от подъёмника. Находится на т…