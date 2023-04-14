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Купить шале в Венето, Италия

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1 объект найдено
Шалев Верона, Италия
Шале
Верона, Италия
€ 1,950,000
Дворец начала 16 века находится в Чизон - Ди - Вальмарине, Венето. Из дома вы сможете любова…

Параметры недвижимости в Венето, Италия

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с видом на море
с бассейном
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