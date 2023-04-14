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Купить квартиру с видом на море в Венето, Италия

Peschiera del Garda
16
San Martino di Lupari
7
Верона
4
Valeggio sul Mincio
2
Bussolengo
1
Jesolo
1
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 270,000
Трёхкомнатные квартиры в новой резиденции, расположенной в сосновой роще в нескольких метрах…
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 230,000
Комфортабельные иммобилированные квартиры в новой туристической резиденции в Езоло (Венециан…
Квартира 2 спальнив Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
65 м²
€ 165,000
Бриатико, апартамент в современном комплексе. До пляжа всего 300 метров, до магазинов, баров…

Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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